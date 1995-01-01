Аккумулятор Caisi LP-E17 с встроенным портом USB-C разработан для широкого спектра камер Canon: беззеркальных M6, M6II, M3, M5, RP, R50, R100, R8, R10 и зеркальных 750D, 760D, 77D, 800D, 850D, 200D, 200DII.

Литий-ионный аккумулятор емкостью 950mAh (7.2V) обеспечивает надежное питание. Встроенный порт USB-C поддерживает зарядку 5V/1A — больше не нужно отдельное зарядное устройство. Напряжение зарядки 8.4V.

Встроенная защита: защита от перезаряда (4.5~7.5A), напряжение отсечки 5V. Рабочая температура: 0°C~+45°C.

Вес: ≈43.4г. Размеры: 33×14×49.5мм.