Аккумулятор Caisi EN-EL15C ULTRA емкостью 2600mAh (7.0V) со встроенным портом USB-C обеспечивает быструю зарядку всего за 1.83 часа (вход 5V/2A), что быстрее штатного ЗУ. Полная совместимость с беззеркальными камерами Nikon Z7II, Z7, Z6II, Z6, Z5 и зеркальными моделями D850, D810, D780, D750, D610, D500, D7500, D7200. Поддерживает работу с батарейными ручками MB-D18, MB-D17, MB-D16, MB-D15, MB-D14, MB-D12, MB-N11, MB-N10.

Корпус выполнен из прочного композита PC+ABS. Вес составляет 80г. Идеальное решение для фотографов, ценящих автономность и удобство зарядки в полевых условиях напрямую от пауэрбанка или адаптера без необходимости носить с собой внешнее зарядное устройство.