Кейс водонепроницаемый Cafa France для телефона и очков розовый
Код товара : УТ-00051542
Артикул : TVWC33 Pink
169 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Универсальный водонепроницаемый чехол для смартфона и очков. Подходит для всех моделей с диагональю экрана до 6.5 дюймов (включительно).
Защищает от песка и пыли, позволяет нырять на глубину до 10 метров - отличный аксессуар для пляжного отдыха.
Не мешает использованию телефона: сенсорная панель работает.
Прочный шнурок на шею/запястье, настраиваемый по длине.
Мягко светится в темноте: легко найти ночью.