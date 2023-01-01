Описание

Универсальный водонепроницаемый чехол для смартфона и очков. Подходит для всех моделей с диагональю экрана до 6.5 дюймов (включительно).

Защищает от песка и пыли, позволяет нырять на глубину до 10 метров - отличный аксессуар для пляжного отдыха.

Не мешает использованию телефона: сенсорная панель работает.

Прочный шнурок на шею/запястье, настраиваемый по длине.

Мягко светится в темноте: легко найти ночью.