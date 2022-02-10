Картридж Cactus CS-E16, черный (б.у состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00057937
Артикул : б/у-П72 К 2022-02-10
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
300 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 122937
Ресурс, страниц
2000
Цвет
черный
Совместимость
FC100/200/300/PC800
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Новый
Комплектация: Полная
Гарантия 90 дней.