Описание

Нейтрально-серые фильтры переменной плотности обычно используются при съемке видео, поскольку условия освещения быстро меняются и постоянно переставлять фильтры крайне неудобно для оператора. Использование нейтрально-серого фильтра позволяет творчески управлять глубиной резкости, сохраняя достаточную плавность движения в кадре, в том числе при съемке с высокими значениями ISO (с Log-гаммой). Многие камеры не оснащаются встроенными ND-фильтрами, поэтому приходится использовать резьбовые. На минимальном и максимальном значении плотности фильтры ND Vario выдают артефакт в виде темного перекрестия, это является не браком, а технической особенностью всех фильтров такого типа, которую следует иметь в виду.

Благодаря твердому просветляющему покрытию MRC nano фильтр не царапается, обладает повышенной стойкостью к ударам, а также отталкивает от своей поверхности грязь, воду, жир и прочие жидкости. Капли дождя, попав на такой фильтр, не растекаются по нему, а быстро скатываются, не оставляя за собой следов. Помимо защитного слоя покрытие MRC Nano имеет также по 7 просветляющих слоев с каждой стороны (итого 14 + 2 защитных), обеспечивающих общую светопропускаемость более 99.5% и предотвращающих возникновение нежелательных ореолов и бликов.

Еще одним преимуществом этих фильтров является тонкая латунная оправа XS-Pro Digital, которая не закисает в резьбе объектива (в отличие от алюминиевых) и позволяет использовать даже сверхширокоугольную оптику (вплоть до 18 мм в 35-мм эквиваленте) без дополнительного виньетирования. Наконец, все фильтры B+W изготавливаются в Германии на заводе Schneider-Kreuznach из оптического стекла высшего качества от Schott AG.

Во избежание неравномерности затемнения не рекомендуется устанавливать на объективы с фокусным расстоянием шире 17мм (35мм экв.).