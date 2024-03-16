Светофильтр B+W XS-Pro Digital HTC Kasemann MRC nano 58 mm Pol-Circ (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074125
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-16/02
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139125
Светофильтры B+W Käsemann High Transmission (HTC) изготавливаются с помощью нового поколения поляризационной пленки с высокой светопропускаемостью. В то время как обычный поляризационный фильтр снижает пропускание света примерно на 2-3 ступени экспозиции, фильтры B+W Käsemann HTC снижают его всего на 1-1.5 ступени, позволяя избавляться от бликов даже при довольно слабом освещении, без ощутимого продления выдержки.
Фильтры Käsemann также обладают просветляющим покрытием MRC nano, которое отталкивает грязь, жир, воду и прочие жидкости еще лучше, чем обычное MRC покрытие. Само собой, покрытие отлично подавляет ореолы и блики, не давая свету отражаться от поверхности. Светопропускаемость покрытия составляет более 99.5%.
Третьим преимуществом фильтров B+W Käsemann является сверхтонкая латунная оправа, которая не закисает в резьбе объектива и позволяет использовать даже сверхширокоугольные объективы (вплоть до 18 мм в 35-мм эквиваленте) без дополнительного виньетирования.
Наконец, все фильтры B+W изготавливаются в Германии на заводе Schneider-Kreuznach из оптического стекла высшего качества от Schott AG.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: Фильтр, пластиковый бокс, коробка.
Гарантия 14 дней.