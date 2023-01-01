Описание

Светофильтры B+W Käsemann High Transmission (HTC) изготавливаются с помощью нового поколения поляризационной пленки с высокой светопропускаемостью. В то время как обычный поляризационный фильтр снижает пропускание света примерно на 2-3 ступени экспозиции, фильтры B+W Käsemann HTC снижают его всего на 1-1.5 ступени, позволяя избавляться от бликов даже при довольно слабом освещении, без ощутимого продления выдержки.

Фильтры Käsemann также обладают просветляющим покрытием MRC nano, которое отталкивает грязь, жир, воду и прочие жидкости еще лучше, чем обычное MRC покрытие. Само собой, покрытие отлично подавляет ореолы и блики, не давая свету отражаться от поверхности. Светопропускаемость покрытия составляет более 99.5%.

Третьим преимуществом фильтров B+W Käsemann является сверхтонкая латунная оправа, которая не закисает в резьбе объектива и позволяет использовать даже сверхширокоугольные объективы (вплоть до 18 мм в 35-мм эквиваленте) без дополнительного виньетирования.

Наконец, все фильтры B+W изготавливаются в Германии на заводе Schneider-Kreuznach из оптического стекла высшего качества от Schott AG.

Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от всех прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков*

* При использовании поляризационного фильтра в пейзаже лучшие результаты достигаются при съемке под углом 90° к солнцу. Не рекомендуется использовать сверхширокоугольные объективы (шире 28 мм) и панорамную съемку, в противном случае будет заметен эффект неравномерной поляризации неба.