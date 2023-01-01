Описание

Фильтры B+W 010 обладают просветляющим покрытием MRC nano, которое отталкивает грязь, жир, воду и прочие жидкости еще лучше, чем обычное MRC покрытие. Само собой, покрытие отлично подавляет ореолы и блики, не давая свету отражаться от поверхности: светопропускаемость покрытия составляет более 99.5%. Еще одним преимуществом фильтров B+W 010 является сверхтонкая латунная оправа XS-Pro Digital, которая не закисает в резьбе объектива и позволяет использовать даже сверхширокоугольную оптику (вплоть до 18 мм в 35-мм эквиваленте) без дополнительного виньетирования. Наконец, все фильтры B+W изготавливаются в Германии на заводе Schneider-Kreuznach из оптического стекла высшего качества от Schott AG.

Ультрафиолетовые фильтры позволяют убрать синеватую дымку, вызываемую ультрафиолетовым спектром солнечного света, которая наиболее заметна при съемке в горах и на море. Кроме того, ультрафиолетовые фильтры обычно используются в качестве защитных: они защищают переднюю линзу объектива от попадания грязи, несильных ударов, царапин и потертостей. Высококачественные фильтры, какими являются фильтры B+W, не оказывают хоть сколько-нибудь значимого снижения качества изображения.