Светофильтр B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 77mm UV-Haze (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071874
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-12-02/01
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации
6 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 136874
Тип светофильтра
ультрафиолетовый
Особенности
просветляющее покрытие
Диаметр
77 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без видимых следов эксплуатации
s\n: n/a
Комплектация: Фильтр, пластиковый бокс.
Гарантия 14 дней.
----