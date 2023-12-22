Описание

Код товара: 137369

Ультрафиолетовый профессиональный светофильтр, специальная разработка Schneider для широкоугольных Zoom объективов, в сверхтонкой оправе (идентичная по назначению фильтрам Slim) - Чрезвычайно тонкий дизайн кольца предотвращает виньетирование даже широкоугольных объективов до угла 116 градусов - 17 мм объектив. Кроме того, впереди фильтра есть резьба, для дополнительных аксессуаров, таких как линзы, крышки, бленды, чего ранее, в исполнении Slim не было. Все оправки XS-PRO Digital производятся из латуни с черным матированием, для предотвращения отражений. Уникальное покрытие Multi Resistant Coated, разработанное Schneider Kreuznach, поставляется в стандартной комплектации цифровых фильтров B+W XS-Pro. Оно обеспечивает отсутствие бликов, яркие цвета и высокую контрастность. Только Schneider линзы и фильтры B+W защищаются этим многослойным просветлением, которое увеличено в 2 раза в серии nano по сравнению с MRC. Из-за своего очень низкого остаточного отражения, MRC покрытие предотвращает двойные изображения, которые могут быть вызваны возвратом отражений от датчиков

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: фильтр, пластиковый бокс (Hoya)

Гарантия от 14 до 90 дней.