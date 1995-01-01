Светофильтр B+W V-Pro WHITE MIST 1/2 MRC nano с эффектом "белого тумана" с интенсивностью фильтрации 1/2. Создаёт мягкий эффект, с налётом мечтательности, напоминающий классическую технику мягкого фокуса. Такой фильтр идеально подходит для портретной и пейзажной съёмки, а при ярком солнечном свете творит чудеса, смягчая резкие тени и создавая на снимке более ровный и мягкий свет. Фотографы могут рассчитывать на особый ретро-образ, который придаст фотографии чарующий шарм.

В эпоху объективов для камер с высоким разрешением и идеальными характеристиками фотосъёмки фотографы часто ищут способы придать своим снимкам художественный оттенок. Фильтр B+W с эффектом тумана предлагает решение, добавляя атмосферную ауру статическим изображениям и кинокадрам. Фильтры с эффектом тумана – важный инструмент для передачи романтического настроения и эффектов «как в кино». Вы можете выбирать между фильтрами White Mist («Белый туман») и Black Mist («Чёрный туман») для разнообразия творческого самовыражения. Такие эффектные фильтры подойдут для фотографов, кинематографистов, видеографов, видео блогеров и репортёров.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).