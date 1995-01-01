Светофильтр B+W V-Pro BLACK MIST 1/2 MRC nano с эффектом "черного тумана" c интенсивностью фильтрации 1/2. Фильтр с эффектом "чёрного тумана" добавляет еще одно измерение в творческое самовыражение фотографа, создавая более мрачный вид при меньшем осветлении изображения. Такой фильтр обеспечивает более насыщенный чёрный цвет и ореолы вокруг точек освещения, усиливая общую глубину и атмосферу изображения.

Фильтры с эффектом тумана – важный инструмент для передачи романтического настроения и эффектов «как в кино». Вы можете выбирать между фильтрами White Mist («Белый туман») и Black Mist («Чёрный туман») для разнообразия творческого самовыражения. Такие эффектные фильтры подойдут для фотографов, кинематографистов, видеографов, видеоблогеров и репортёров.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).