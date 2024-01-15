Светофильтр B+W UV-Haze 010 F-Pro, 72 mm (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072807
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-15/04
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, несколько маленьких неглубоких царапин ( на качество фото не влияют).
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137807
Ультрафиолетовый светофильтр F-Pro 010 UV-Haze гарантирует вам более яркие снимки! Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro. Предохраняет объектив видеокамеры от царапин, защищает от пыли, влаги, грязи. Ультрафиолетовый фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, которая вызывает синюю дымку на снимке. Невидимое УФ излучение встречается чаще всего в чистом морском воздухе и в горах, и может привести к размытости и синеватому оттенку изображения
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: Фильтр, пластиковый бокс (от другого)
Гарантия от 14 до 90 дней.