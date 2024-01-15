Описание

Код товара: 137808

Ультрафиолетовый светофильтр F-Pro 010 UV-Haze гарантирует вам более яркие снимки! Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro. Предохраняет объектив видеокамеры от царапин, защищает от пыли, влаги, грязи. Ультрафиолетовый фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, которая вызывает синюю дымку на снимке. Невидимое УФ излучение встречается чаще всего в чистом морском воздухе и в горах, и может привести к размытости и синеватому оттенку изображения

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Фильтр, пластиковый бокс (от другого)

Гарантия от 14 до 90 дней.