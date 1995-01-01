Светофильтр B+W MASTER 806 ND MRC nano 95mm, 1.8

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Код товара: УТ-00076118 Артикул: 1101585 Код товара: УТ-00076118 Артикул: 1101585 Нейтрально-серый светофильтр плотности 1.8 имеет многослойное просветление MRC nano, используется если большое количество света мешает творческим возможностям фотографа, а также в качестве универсального серого фильтра в цифровой фотографии. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Товар не найден Задать вопрос Описание Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano. MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия). Видео Наш обзор

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