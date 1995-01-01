Нейтрально-серый светофильтр B+W MASTER 803 ND MRC nano плотности 0.9 нового поколения оснащен инновационной латунной оправой с оптимизированным рифлением для улучшенного охвата и поставляется в новой экологически чистой упаковке, свободной от вредного для окружающей среды пластика.



Светофильтр используется в случаях, когда большое количество света мешает творческим возможностям фотографа, и для создания эффектов выдержки и в качестве универсального сплошного серого фильтра в цифровой фотографии. Баланс белого, установленный с фильтром, гарантирует наилучшую нейтральность света. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию.

Внешний защитный nano слой на стекле гарантирует его повышенную устойчивость к царапинам, уменьшает вероятность прилипания к объективу малейших частиц пыли или капель воды и обеспечивает предельно простую и быструю чистку. Точная поддержка качественного стекла Schott в латунной оправе гарантирует его ровную и свободную от натяжения посадку. Все эти характеристики позволяют фотографу с удобством использовать новый ультрафиолетовый фильтр в действии и обеспечивают долгий срок его эксплуатации.



Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).