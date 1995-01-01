Светофильтр B+W MASTER 802 ND MRC nano 77mm
Код товара:УТ-00085558
Артикул:1101546
Товар не найден
Описание
Нейтрально-серый светофильтр B+W MASTER 802 ND - плотности 0.6 имеет многослойное просветление MRC nano. Используется, если большое количество света мешает творческим возможностям фотографа, а также для создания эффектов выдержки и в качестве универсального серого фильтра в цифровой фотографии. Установка баланса белого с этим фильтром обеспечивает максимальную нейтральность освещения.
Преимущества:
- Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию.
- Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano.
- Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).