Светофильтр B+W MASTER 802 ND MRC nano 77mm

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Код товара: УТ-00085558 Артикул: 1101546 Код товара: УТ-00085558 Артикул: 1101546 Нейтрально-серый светофильтр B+W MASTER 802 ND - плотности 0.6 имеет многослойное просветление MRC nano. Используется, если большое количество света мешает творческим возможностям фотографа, а также для создания эффектов выдержки и в качестве универсального серого фильтра в цифровой фотографии. Установка баланса белого с этим фильтром обеспечивает максимальную нейтральность освещения. Товар не найден Задать вопрос Описание Нейтрально-серый светофильтр B+W MASTER 802 ND - плотности 0.6 имеет многослойное просветление MRC nano. Используется, если большое количество света мешает творческим возможностям фотографа, а также для создания эффектов выдержки и в качестве универсального серого фильтра в цифровой фотографии. Установка баланса белого с этим фильтром обеспечивает максимальную нейтральность освещения. Преимущества: Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию.

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия). Видео Наш обзор

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