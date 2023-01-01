Описание

Стандартный поляризационный фильтр от B+W. От фильтров серии Käsemann отличается более плотной поляризационной пленкой, хуже пропускающей свет. Этот фильтр ограничивает светопропускаемость на 2.3 - 2.8 (в зависимости от положения относительно солнца). Фильтр имеет многослойное просветляющее покрытие MRC (Multi-Resistant Coating), исключающее появление отражений и бликов (светопропускаемость более 99.5%). Покрытие MRC имеет твердый верхний слой, стойкий к появлению царапин и потертостей, а также отталкивающий влагу (воду, грязь, жир, и т.д.). Капли дождя быстро скатываются по такому фильтру, не оставляя за собой следов.

Оправа F-Pro - стандартный вариант оправы для фильтров B+W с 2001 года. Она выполняется из латуни, что обеспечивает легкую установку и снятие фильтра. Толщина оправы позволяет использовать широкоугольные объективы: с фокусным расстоянием 28 мм - свободно, 24 мм - возможно виньетирование. Все фильтры B+W изготавливаются в Германии на заводе Schneider-Kreuznach из оптического стекла высшего качества от Schott AG.

Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от всех прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков*

* При использовании поляризационного фильтра в пейзаже лучшие результаты достигаются при съемке под углом 90° к солнцу. Не рекомендуется использовать сверхширокоугольные объективы (шире 28 мм) и панорамную съемку, в противном случае будет заметен эффект неравномерной поляризации неба.