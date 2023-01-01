Чехол B+W для 6 светофильтров до 62 мм
Код товара : УТ-00013353
Артикул : 30080
1 190 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Тканевый чехол для 6 светофильтров диаметром до 62 мм. Защищает фильтры от пыли, грязи, ударов и царапин при хранении и транспортировке. Закрывается на застежки-липучки («велкро»).
Фирменный аксессуар от Schneider-Kreuznach.