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Светофильтр B+W BASIC 093 830 82mm IR

  • BASIC 093 830 82mm IR
  • BASIC 093 830 82mm IR
  • BASIC 093 830 82mm IR
  • BASIC 093 830 82mm IR
  • BASIC 093 830 82mm IR
Код товара:УТ-00070396
Артикул:1102785

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 093 830 специального назначения для чёрно-белой съемки. Технология Infrared блокирует видимый свет до 800нм почти полностью. Светофильтр тёмно-красный, почти чёрный. Такой светофильтр обеспечивает фантастический Эффект Вуда (белые листья) и типично чёрное небо.

Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд. Фокусировка сначала выполняется без фильтра с помощью коррекции ИК-фокусировки. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).