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Светофильтр B+W BASIC 090 Red light MRC 590 72mm

  • BASIC 090 Red light MRC 590 72mm
  • BASIC 090 Red light MRC 590 72mm
  • BASIC 090 Red light MRC 590 72mm
  • BASIC 090 Red light MRC 590 72mm
  • BASIC 090 Red light MRC 590 72mm
  • BASIC 090 Red light MRC 590 72mm
  • BASIC 090 Red light MRC 590 72mm
Код товара:УТ-00086875
Артикул:1102685

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светло-красный светофильтр B+W BASIC 090 Red light MRC 590 идеален для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность на пейзажных снимках. Даёт сюрреалистичный эффект «шторма» (ярко-белые облака на тёмном, почти чёрном небе) в пейзажной и архитектурной фотографии. Красный светофильтр также используется в предметной фотосъемке для репродукции документов, которые стали трудными для чтения из-за деградации чернил.

Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC, имеет многослойное просветление MRC.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).