Желтый светофильтр B+W BASIC 022 Yellow MRC 495 для черно-белой съемки. Увеличивает контрастность: зеленые и синие цвета (трава, листва, небо) получаются на снимке темнее, в то время как теплые, желтые и красные оттенки отображаются светлее. В отличие от оранжевого или красного фильтра, желтый не создает такой драматичный контраст, его эффект достаточно мягкий, более естественный. Кроме того, он хорошо устраняет синеватую дымку на отдаленных объектах, делая горизонт более прозрачным и чистым. Фильтр рекомендуется для ч/б съемки пейзажей и растений.

495 в названии обозначает длину волны (граница между голубым и зеленым), c которой фильтр начинает пропускать свет (см. график светопропускаемости). Фильтры серии Basic выполняются из минерального стекла производства Schott A.G. в оправе из латуни, которая не окисляется и не «закисает» в резьбе объектива. Покрытие MRC отталкивает воду и масла: капли быстро сбегают с поверхности, не оставляя за собой следа. Покрытие также отличается высокой устойчивостью к появлению царапин. Толщина оправы умеренная: на объективах с фокусным расстоянием 24 мм и выше не должно возникать дополнительного виньетирования (может быть шире, многое зависит от конструкции корпуса конкретного объектива).

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).