Светофильтр B+W 010 UV-Haze 1X E 67mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071918
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-06
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
UV-фильтры блокируют ультрафиолетовый спектр света, что немного повышает резкость и контраст изображения.
Такие фильтры часто выступают в качестве защитного, предохроняя переднюю линзу от попадания грязи, отпечатков пальцев или механических повреждений.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Гарантия 14 дней.