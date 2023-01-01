Описание

Лицевая сторона: Глянцевая. Обратная сторона: Не используется.

Формат A4 (210 x 297 мм.), Плотность 230 г/м2. 50 листов.

Для струйной печати. Водорастворимые чернила.

Максимальное разрешение печати 2880 dpi.

Глянцевые бумаги имеют гладкую блестящую поверхность. Они наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Глянцевые бумаги по виду наиболее соответствуют фотографии. Это лучшие бумаги для печати ярких фотореалистичных изображений. На глянцевых бумагах лучше печатать водорастворимыми чернилами. Пигментные чернила, содержащие крупные частицы, могут немного смазываться. Водорастворимые чернила быстро впитываются и сохнут, обеспечивая насыщенное стойкое изображение.