Фотобумага INTRO MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов
Код товара : УТ-00075773
Артикул : MTDA4-200-100
Срок годности 5 лет от даты производства
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Описание
Плотная матовая бумага для струйной печати фотографического качества. Подходит для двусторонней печати с использованием как пигментных, так и водорастворимых чернил. Имеет высокую степень белизны и матовую поверхность, что обеспечивает отсутствие бликов и отпечатков пальцев на изображении. Обладает широкой цветовой гаммой и хорошим впитыванием чернил.
Хранить в сухом месте в стороне от солнечного света. Температура хранения от 5 до 25 градусов. Срок годности 5 лет от даты производства. Дата производства указана на упаковке. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендовано хранить в альбомах или в рамках под стеклом, не допуская попадания прямого солнечного света – ультрафиолет вызывает преждевременное старение, выцветание изображения.
- Формат: А4, 21 х 29.7 см
- Поверхность: матовая
- Плотность: 200 г/м2
- Листов в упаковке: 100
- Двусторонняя печать
- Только для струйной печати!
- Страна производства: Китай