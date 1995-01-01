Описание

Плотная матовая бумага для струйной печати фотографического качества. Подходит для двусторонней печати с использованием как пигментных, так и водорастворимых чернил. Имеет высокую степень белизны и матовую поверхность, что обеспечивает отсутствие бликов и отпечатков пальцев на изображении. Обладает широкой цветовой гаммой и хорошим впитыванием чернил.

Хранить в сухом месте в стороне от солнечного света. Температура хранения от 5 до 25 градусов. Срок годности 5 лет от даты производства. Дата производства указана на упаковке. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендовано хранить в альбомах или в рамках под стеклом, не допуская попадания прямого солнечного света – ультрафиолет вызывает преждевременное старение, выцветание изображения.