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    Фотобумага INTRO MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов

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    Код товара : УТ-00075773

    Артикул : MTDA4-200-100

    • MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов
    • MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов
    • MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов
    • MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов
    • MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов
    • MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов
    • MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов
    • MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов
    • MTDA4-200-100, A4 матовая, двусторонняя, 200г/м2, 100 листов

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    1 200 ₽

    Срок годности 5 лет от даты производства

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Плотная матовая бумага для струйной печати фотографического качества. Подходит для двусторонней печати с использованием как пигментных, так и водорастворимых чернил. Имеет высокую степень белизны и матовую поверхность, что обеспечивает отсутствие бликов и отпечатков пальцев на изображении. Обладает широкой цветовой гаммой и хорошим впитыванием чернил. 

    Хранить в сухом месте в стороне от солнечного света. Температура хранения от 5 до 25 градусов. Срок годности 5 лет от даты производства. Дата производства указана на упаковке. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендовано хранить в альбомах или в рамках под стеклом, не допуская попадания прямого солнечного света – ультрафиолет вызывает преждевременное старение, выцветание изображения. 

    • Формат: А4, 21 х 29.7 см
    • Поверхность: матовая
    • Плотность: 200 г/м2
    • Листов в упаковке: 100
    • Двусторонняя печать
    • Только для струйной печати!
    • Страна производства: Китай
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.