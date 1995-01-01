Описание

Матовая бумага для струйной печати. Имеет высокую степень белизны и матовую ровную поверхность, обеспечивает высокий контраст, отсутствие бликов, отпечатков пальцев на нанесенном изображении. Обладает широкой цветовой гаммой и хорошим впитыванием чернил. Подходит для водорастворимых и пигментных чернил. Чем меньше у бумаги показатель плотности, тем меньше должна быть заливка листа.

Хранить в сухом месте в стороне от солнечного света. Температура хранения от 5 до 25 градусов. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендовано хранить в альбомах или в рамках под стеклом. Эта модель бумаги предназначена только для печати на струйном принтере и персонального использования.