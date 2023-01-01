Глянцевая фотобумага для повседневной струйной печати. Имеет гладкую, глянцевую поверхность. Благодаря бумажной основе и умеренной степени глянца, бумага подходит для печати фотографий и графики на струйных принтерах. Обладает хорошими свойствами по впитыванию чернил и закреплению тонера. При печати пигментными чернилами рекомендовано просушивать отпечаток для предотвращения смазывания с поверхности. Хранить в сухом месте в стороне от солнечного света. Температура хранения от 5 до 25 градусов. Не содержит вредных для здоровья веществ. Отпечатанные снимки рекомендовано хранить в альбомах или в рамках под стеклом. Эта модель бумаги предназначена только для печати на струйном принтере и персонального использования.