Картридж Brother TN-3030 (б.у состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00057946
Артикул : б/у-П72 К 2022-02-10
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
600 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 122946
Картридж TN-3030 черный рассчитан на ресурс печати в 3500 страниц. Оригинальный TN-3030 предназначен для использования в принтерах
Brother HL 5150D, HL 5140LT, MFC 8840, MFC 8220, MFC 8045DN, DCP 8040, HL 5140 и другие
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : новый
Комплектация: полная
Гарантия 90 дней.