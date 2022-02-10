Описание

Код товара: 122946

Картридж TN-3030 черный рассчитан на ресурс печати в 3500 страниц. Оригинальный TN-3030 предназначен для использования в принтерах

Brother HL 5150D, HL 5140LT, MFC 8840, MFC 8220, MFC 8045DN, DCP 8040, HL 5140 и другие

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : новый

Комплектация: полная

Гарантия 90 дней.