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Микрофон Boya K3, настольный, USB, RGB подсветка

  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
  • K3, настольный, USB, RGB подсветка
Код товара:УТ-00087275
Артикул:1771

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Серия BOYA K - это набор ярких USB-микрофонов с подсветкой, предназначенных для подкастеров, вокалистов, геймеров и стримеров. Микрофон BOYA K3 обладает множеством мощных функций, включая встроенную RGB-подсветку, инновационное шумоподавление одним нажатием, фирменный высококачественный звук BOYA, плавный мониторинг с нулевой задержкой и многое другое. Это индивидуальное решение для настольных компьютеров, которое улучшит качество звука и атмосферу в вашей комнате.

Boya K3 Суперкардиоидный настольный USB микрофон с подсветкой RGB
Снимаете вы видео для YouTube, ведете прямые трансляции, записываете подкасты или проводите интервью, BOYA K3 обеспечивает премиальное качество звука и гибкость для любых сценариев.

Звук высочайшего качества Hi-Fi (48 кГц / 24-бит, 20 Гц – 20 кГц)
Записывайте аудио в высоком разрешении с кристально чистым звуком. Независимо от того, записываете ли вы подкасты, интервью или влоги, K3 гарантирует, что ваш голос будет передан с поразительной четкостью и точностью.

Суперкардиоидная диаграммы направленности
Для фокусировки на одном источнике звука с одновременным подавлением шума с боков.

Инновационное шумоподавление в одно касание
Просто активируйте функцию одним касанием — и BOYA K3 устранит нежелательный фоновый шум. Это идеальное решение для работы в шумной обстановке. Вы в оживленном кафе или на улице ветер, ваши записи остаются чистыми и профессиональными.

Кронштейн с антивибрационным креплением "паук" и регулировкой угла наклона.
Мягкая амортизация уменьшает вибрацию, отфильтровывает шум.

Простая установка на микрофонную стойку - пантограф.
С помощью переходника с 3/8" на 5/8" входящего в комплект поставки Вы легко установите BOYA K3 на микрофонную стойку-пантограф.

Простое управление функциями микрофона.
Отключение/включение звука в один клик.
Дважды кликните чтобы включить или отключить шумоподавление.

Мониторинг звука в реальном времени через выход 3.5 мм TRS
Мониторьте аудио мгновенно с помощью выхода 3.5 мм TRS, что позволяет контролировать качество звука и вносить коррективы на лету. Идеально для прямых трансляций или подкастинга.

Plug and Play - драйверы не требуются
Просто подключите BOYA K3 к вашему устройству и начинайте запись сразу — никакого сложного ПО или драйверов не требуется. Идеально для мобильных создателей контента и всех, кто ищет профессиональный звук без лишних хлопот.

Комплектация:

  • Микрофон
  • Поп фильтр
  • Настольная подставка с амортизатором
  • Кабель USB-C на USB/USB-C (1.8 м)
  • Переходник с 3/8" на 5/8" для установки на пантограф