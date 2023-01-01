Описание

Системы Boya BY-XM6 это невероятно лёгкие, миниатюрные и простые в использовании системы беспроводных микрофонов. Встроенный всенаправленный микрофон обеспечивает чистый, свободный от посторонних шумов звук, а благодаря использованию цифровой передачи на открытых частотах (2.4 ГГц) система защищена от включения посторонних радиопомех. Система BY-XM6 подходит для создания контента, ведения видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого.

Boya BY-XM6-S2 включает 2 передатчика (трансмиттера) и 1 приемник (ресивер). Микрофонный выход ресивера переключается между режимами моно и стерео через меню: таким образом, вы можете или записывать каждый микрофон на отдельный канал (для последующей обработки) или сразу сводить их в единый сигнал (при работе в прямом эфире).

Благодаря использованию технологии AFH (Adaptive Frequency Hopping) система постоянно сканирует диапазон частот и автоматически выбирает наименее загруженные. Максимальная дальность работы составляет 100 метров (при условии прямой видимости, без препятствий).

Вход для внешнего микрофона позволяет подключить малозаметный петличный микрофон (идет в комплекте). На ресивере также предусмотрен выход для наушников для мониторинга звука в режиме реального времени. В комплекте идет 2 кабеля: TRS для фото-, видеокамер, аудиорекордеров и других звукозаписывающих устройств, TRRS – для гарнитурного входа смартфонов, ноутбуков и настольных ПК. Система работает от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые заряжаются по USB (порт USB-C).