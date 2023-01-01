Микрофонная система Boya BY-XM6-K2W, TX+TX+RX, 3.5 мм TRS + TRRS, с кейсом
Код товара : УТ-00064610
Артикул : 1722
Причина уценки:
Бывший в употреблении. Состояние: 5-. Гарантия: 90 дней.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
100
Тип передачи
цифровая с GFSK модуляцией
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Выходная мощность
< 10 мВт
Вес
32 г
Питание
встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка и постоянное питание через USB-C
Время работы
6.5 часов
Время работы
7 ч
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
84
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
120
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка и постоянное питание через USB-C
Тип микрофона
Беспроводная система
Чувствительность
встроенный микрофон: -39 дБ, петличный микрофон: -39 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па )
Вес
32 г
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
50
Приемник
Уровень выходного аудио сигнала
от -60 до -20 дБВ
Вес
32 г
Питание
встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка и постоянное питание через USB-C
Время работы
6.5 часов
Время работы
7 ч
Описание
Системы Boya BY-XM6 это невероятно лёгкие, миниатюрные и простые в использовании системы беспроводных микрофонов. Встроенный всенаправленный микрофон обеспечивает чистый, свободный от посторонних шумов звук, а благодаря использованию цифровой передачи на открытых частотах (2.4 ГГц) система защищена от включения посторонних радиопомех. Система BY-XM6 подходит для создания контента, ведения видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого. В данный комплект входит зарядный кейс для удобства работы.
Boya BY-XM6-К2 включает 2 передатчика (трансмиттера) и 1 приемник (ресивер). Микрофонный выход ресивера переключается между режимами моно и стерео через меню: таким образом, вы можете или записывать каждый микрофон на отдельный канал (для последующей обработки) или сразу сводить их в единый сигнал (при работе в прямом эфире).
Благодаря использованию технологии AFH (Adaptive Frequency Hopping) система постоянно сканирует диапазон частот и автоматически выбирает наименее загруженные. Максимальная дальность работы составляет 100 метров (при условии прямой видимости, без препятствий).
Вход для внешнего микрофона позволяет подключить малозаметный петличный микрофон (идет в комплекте). На ресивере также предусмотрен выход для наушников для мониторинга звука в режиме реального времени. В комплекте идет 2 кабеля: TRS для фото-, видеокамер, аудиорекордеров и других звукозаписывающих устройств, TRRS – для гарнитурного входа смартфонов, ноутбуков и настольных ПК. Система работает от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые заряжаются по USB (порт USB-C) или в специальном зарядном кейсе.