Беспроводная система Boya BY-XM6-K1, TX+RX, 3.5 мм TRS + TRRS, с кейсом (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074359
Артикул : б/у-НМ 2024-03-21
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139359
Беспроводная система
Дальность действия 100 м (без помех, в условиях прямой видимости)
Рабочая частота 2.4 ГГц
Тип передачи цифровая с GFSK модуляцией
Микрофон
Число каналов 2 (моно, стерео)
Комплектация приемник, передатчик, зарядный чехол BY-XM6-K1BOX, кабели USB-C (2 шт.), петличный микрофон с клипсой и поролоновой ветрозащитой, меховая ветрозащита для встроенного микрофона, кабель 3.5 мм TRS - TRS, кабель 3.5 мм TRS - TRRS
Питание встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка и постоянное питание через USB-C
Максимум звукового давления (SPL), дБ
встроенный микрофон: 120 дБ, петличный микрофон: 110 дБ
Регулировка уровня звука есть
Максимальная частотная характиристика, Гц 18 000 Гц
Направленность всенаправленный
Механизм акустического преобразования электретный конденсатор
Соотношение сигнал / шум, дБ 84 дБ
Чувствительность встроенный микрофон: -39 дБ, петличный микрофон: -39 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па )
Вес 32 г
Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц
Подключение 3.5 мм TRS + TRRS
Передатчик
Время работы передатчика 7 ч
Антенна передатчика Встроенная
Антенна передатчика PIFA
Выходная мощность < 10 мВт
Размеры передатчика 62.1 х 31.6 х 16.5 мм
Вес передатчика 32 г
Входы TRS
Входы Mini jack (3,5 мм)
Питание передатчика встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка и постоянное питание через USB-C
Приемник
Вес приемника 32 г
Антенна приемника PIFA
Антенна приемника Встроенная
Время работы приемника 6.5 часов
Уровень выходного аудио сигнала от -60 до -20 дБВ
Размеры приемника 62.1 х 31.6 х 16.5 мм
Выходы TRS
Выходы Mini jack (3,5 мм)
Питание приемника встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка и постоянное питание через USB-C
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.