Описание

Код товара: 139359



Беспроводная система

Дальность действия 100 м (без помех, в условиях прямой видимости)

Рабочая частота 2.4 ГГц

Тип передачи цифровая с GFSK модуляцией

Микрофон

Число каналов 2 (моно, стерео)

Комплектация приемник, передатчик, зарядный чехол BY-XM6-K1BOX, кабели USB-C (2 шт.), петличный микрофон с клипсой и поролоновой ветрозащитой, меховая ветрозащита для встроенного микрофона, кабель 3.5 мм TRS - TRS, кабель 3.5 мм TRS - TRRS

Питание встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка и постоянное питание через USB-C

Максимум звукового давления (SPL), дБ

встроенный микрофон: 120 дБ, петличный микрофон: 110 дБ

Регулировка уровня звука есть

Максимальная частотная характиристика, Гц 18 000 Гц

Направленность всенаправленный

Механизм акустического преобразования электретный конденсатор

Соотношение сигнал / шум, дБ 84 дБ

Чувствительность встроенный микрофон: -39 дБ, петличный микрофон: -39 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па )

Вес 32 г

Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц

Подключение 3.5 мм TRS + TRRS

Передатчик

Время работы передатчика 7 ч

Антенна передатчика Встроенная

Антенна передатчика PIFA

Выходная мощность < 10 мВт

Размеры передатчика 62.1 х 31.6 х 16.5 мм

Вес передатчика 32 г

Входы TRS

Входы Mini jack (3,5 мм)

Питание передатчика встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка и постоянное питание через USB-C

Приемник

Вес приемника 32 г

Антенна приемника PIFA

Антенна приемника Встроенная

Время работы приемника 6.5 часов

Уровень выходного аудио сигнала от -60 до -20 дБВ

Размеры приемника 62.1 х 31.6 х 16.5 мм

Выходы TRS

Выходы Mini jack (3,5 мм)

Питание приемника встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка и постоянное питание через USB-C



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: полная заводская

Гарантия 90 дней.