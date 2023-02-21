Беспроводная микрофонная система Boya BY-WM8 Pro-K2 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00065728
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-02-21/03НМ
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости на передатчике , приёмниках и кейсе.
10 900 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
В комплекте: заводская комплектация
Гарантия: 90 дней
Код товара: 130728
Усовершенствованная УВЧ микрофонная радиосистема от Boya, с 2 петличными микрофонами и 1 приемником. Особенностью BY-WM8 Pro является цифровое компандирование сигнала, которое позволяет значительно снизить уровень статического шума и помех (статика неизбежна для аналоговой радиопередачи). У передатчиков снижена дисторсия и частотное отклонение. Благодаря всему этому звук передается точнее и чище. Двухканальная передача позволяет вести интервью с 2 всенаправленными петличными микрофонами, что удобно для новостной видеожурналистики и тому подобных сюжетов.