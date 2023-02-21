Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

В комплекте: заводская комплектация

Гарантия: 90 дней

Код товара: 130728

Усовершенствованная УВЧ микрофонная радиосистема от Boya, с 2 петличными микрофонами и 1 приемником. Особенностью BY-WM8 Pro является цифровое компандирование сигнала, которое позволяет значительно снизить уровень статического шума и помех (статика неизбежна для аналоговой радиопередачи). У передатчиков снижена дисторсия и частотное отклонение. Благодаря всему этому звук передается точнее и чище. Двухканальная передача позволяет вести интервью с 2 всенаправленными петличными микрофонами, что удобно для новостной видеожурналистики и тому подобных сюжетов.