Беспроводная система Boya BY-WM8 Pro-K2, УВЧ, двухканальная
Код товара : УТ-00030429
Артикул : 1564
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
100
Тип передачи
аналоговый (УВЧ), с фазовой автоподстройкой частоты
Максимальная задержка
без задержки
Рабочая частота
568 - 599 МГц
Передатчик
Крепление антенны
Внешняя
Выходная мощность
10 мВт
Вес
80 г (без батарей)
Вес
90 г
Питание
2 элемента типоразмера АА
Питание
от передатчика
Время работы
4 часа
Время работы
6 часов
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
70
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
2 элемента типоразмера АА
Питание
от передатчика
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Вес
80 г (без батарей)
Вес
90 г
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Минимальная частотная характиристика, Гц
40
Приемник
Уровень выходного сигнала наушников
16 Ом, 30 мВ
Вес
80 г (без батарей)
Вес
90 г
Крепление антенны
Внешняя
Питание
2 элемента типоразмера АА
Питание
от передатчика
Выходы
Mini jack (3,5 мм)
Время работы
4 часа
Время работы
6 часов
Описание
Усовершенствованная УВЧ микрофонная радиосистема от Boya, с 2 петличными микрофонами и 1 приемником. Особенностью BY-WM8 Pro является цифровое компандирование сигнала, которое позволяет значительно снизить уровень статического шума и помех (статика неизбежна для аналоговой радиопередачи). У передатчиков снижена дисторсия и частотное отклонение. Благодаря всему этому звук передается точнее и чище. Двухканальная передача позволяет вести интервью с 2 всенаправленными петличными микрофонами, что удобно для новостной видеожурналистики и тому подобных сюжетов.
Технические характеристики:
Система:
- Диапазон передачи: УВЧ, 576.4 - 599.9 МГц (передатчик А), 568.6 - 592.1 МГц (передатчик B),
- Каналы: 48
- Частотная характеристика: 40 Гц - 18 кГц +/- 3 дБ
- Дальность действия: 100 м (без препятствий)
- Рабочая температура: от -10° до +50° С
Передатчик:
- Выходная мощность: ≤ 10 мВт
- Антенна: гибкая
- Побочное излучение: 250 нВт или менее
- Разъем аудио входа: 3.5 мм, мини-джек
- Уровень входного аудио сигнала: –60 дБВ (MIC вход, 0 дБ аттенюация)
- Отклонение: +/- 5 кГц (-60дБВ, вход 1 КГц)
- Искажение: 0,5% и менее
- Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц
- Питание: две батарейки тип АА
- Время работы: 6 часов
- Размеры: 20.8 х 6,7 х 2,9 см
- Вес: 80 г (без батареек)
Приемник:
- Антенна: гибкая
- Разъем аудио входа: 3,5 мм, мини-джек
- Сигнал / шум: 70 дБ
- Искажение: 0,5% и менее
- Уровень выходного сигнала наушников: 30 мВт (16 Ом)
- Уровень выходного аудио сигнала: –60 дБВ
- Питание: две батарейки тип АА
- Время работы: 4 часа
- Размеры: 20.8 х 8 х 2,9 см
- Вес: 90 г (без батареек)
Петличный микрофон:
- Тип микрофона: конденсаторный
- Диаграмма направленности: всенаправленный
- Диапазон частот: 35 Гц ~ 18 кГц
- Сигнал / шум: 74 дБ
- Чувствительность: -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1В / Па, 1 кГц
- Разъем: 3.5 мм, мини-джек
- Длина кабеля: 1.2 м.
Комплектация: Приемник, 2 передатчика, 2 микрофона (с поролоновой ветрозащитой и держателем), стерео кабель с мини-штекером 3,5 мм, выходной кабель с XLR - 3.5 мм, 3 зажима на поясной ремень, адаптер для "башмака", инструкция на русском языке.