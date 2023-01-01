Описание

Усовершенствованная УВЧ микрофонная радиосистема от Boya, с 2 петличными микрофонами и 1 приемником. Особенностью BY-WM8 Pro является цифровое компандирование сигнала, которое позволяет значительно снизить уровень статического шума и помех (статика неизбежна для аналоговой радиопередачи). У передатчиков снижена дисторсия и частотное отклонение. Благодаря всему этому звук передается точнее и чище. Двухканальная передача позволяет вести интервью с 2 всенаправленными петличными микрофонами, что удобно для новостной видеожурналистики и тому подобных сюжетов.

Технические характеристики:

Система:

Диапазон передачи: УВЧ, 576.4 - 599.9 МГц (передатчик А), 568.6 - 592.1 МГц (передатчик B),

Каналы: 48

Частотная характеристика: 40 Гц - 18 кГц +/- 3 дБ

Дальность действия: 100 м (без препятствий)

Рабочая температура: от -10° до +50° С

Передатчик:

Выходная мощность: ≤ 10 мВт

Антенна: гибкая

Побочное излучение: 250 нВт или менее

Разъем аудио входа: 3.5 мм, мини-джек

Уровень входного аудио сигнала: –60 дБВ (MIC вход, 0 дБ аттенюация)

Отклонение: +/- 5 кГц (-60дБВ, вход 1 КГц)

Искажение: 0,5% и менее

Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц

Питание: две батарейки тип АА

Время работы: 6 часов

Размеры: 20.8 х 6,7 х 2,9 см

Вес: 80 г (без батареек)

Приемник:

Антенна: гибкая

Разъем аудио входа: 3,5 мм, мини-джек

Сигнал / шум: 70 дБ

Искажение: 0,5% и менее

Уровень выходного сигнала наушников: 30 мВт (16 Ом)

Уровень выходного аудио сигнала: –60 дБВ

Питание: две батарейки тип АА

Время работы: 4 часа

Размеры: 20.8 х 8 х 2,9 см

Вес: 90 г (без батареек)

Петличный микрофон:

Тип микрофона: конденсаторный

Диаграмма направленности: всенаправленный

Диапазон частот: 35 Гц ~ 18 кГц

Сигнал / шум: 74 дБ

Чувствительность: -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1В / Па, 1 кГц

Разъем: 3.5 мм, мини-джек

Длина кабеля: 1.2 м.

Комплектация: Приемник, 2 передатчика, 2 микрофона (с поролоновой ветрозащитой и держателем), стерео кабель с мини-штекером 3,5 мм, выходной кабель с XLR - 3.5 мм, 3 зажима на поясной ремень, адаптер для "башмака", инструкция на русском языке.