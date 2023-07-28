Беспроводная двухканальная система Boya BY-WM8 Pro-K2 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00068797
Артикул : б/у-НМ 2023-07-28
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
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Описание
Усовершенствованная УВЧ микрофонная радиосистема от Boya, с 2 петличными микрофонами и 1 приемником. Особенностью BY-WM8 Pro является цифровое компандирование сигнала, которое позволяет значительно снизить уровень статического шума и помех (статика неизбежна для аналоговой радиопередачи). У передатчиков снижена дисторсия и частотное отклонение. Благодаря всему этому звук передается точнее и чище. Двухканальная передача позволяет вести интервью с 2 всенаправленными петличными микрофонами, что удобно для новостной видеожурналистики и тому подобных сюжетов.
Технические характеристики:
Система:
Диапазон передачи: УВЧ, 576.4 - 599.9 МГц (передатчик А), 568.6 - 592.1 МГц (передатчик B),
Каналы: 48
Частотная характеристика: 40 Гц - 18 кГц +/- 3 дБ
Дальность действия: 100 м (без препятствий)
Рабочая температура: от -10° до +50° С
Передатчик:
Выходная мощность: ≤ 10 мВт
Антенна: гибкая
Побочное излучение: 250 нВт или менее
Разъем аудио входа: 3.5 мм, мини-джек
Уровень входного аудио сигнала: –60 дБВ (MIC вход, 0 дБ аттенюация)
Отклонение: +/- 5 кГц (-60дБВ, вход 1 КГц)
Искажение: 0,5% и менее
Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц
Питание: две батарейки тип АА
Время работы: 6 часов
Размеры: 20.8 х 6,7 х 2,9 см
Вес: 80 г (без батареек)
Приемник:
Антенна: гибкая
Разъем аудио входа: 3,5 мм, мини-джек
Сигнал / шум: 70 дБ
Искажение: 0,5% и менее
Уровень выходного сигнала наушников: 30 мВт (16 Ом)
Уровень выходного аудио сигнала: –60 дБВ
Питание: две батарейки тип АА
Время работы: 4 часа
Размеры: 20.8 х 8 х 2,9 см
Вес: 90 г (без батареек)
Петличный микрофон:
Тип микрофона: конденсаторный
Диаграмма направленности: всенаправленный
Диапазон частот: 35 Гц ~ 18 кГц
Сигнал / шум: 74 дБ
Чувствительность: -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1В / Па, 1 кГц
Разъем: 3.5 мм, мини-джек
Длина кабеля: 1.2 м.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: полная.
Гарантия 90 дней.