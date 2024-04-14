Описание

Код товара: 139905

УКВ беспроводная микрофонная система

Характеристики

• Идеально подходит для видеожурналистики/внестудийного видеопроизводства, для видеосъемки на однообъективную цифровую зеркальную фотокамеру

• Звук телевизионного качества

• Тип генератора: PLL синтезированный генератор

• 48 УКВ каналов

• 6 часов непрерывной работы

• В комплекте всенаправленный мини-петличный микрофон

• Рабочий диапазон может достигать 100 м (без препятствий)

• Диапазон несущей частоты: 584 МГц — 608 МГц

• Амплитудно-частотная характеристика: 60 Гц-15 кГц +/- 3 дБ

• Вход: 3,5 мм

• Источник питания: Две батарейки типа АА (х2)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Не значительные потертости и царапины;

Комплектация: крепёж, петличка, кабель mini-jack 3.5 - mini-jack 3.5.;

Гарантия 90 дней.