Беспроводная система Boya BY-WM6, УКВ (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074905
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-14
Причина уценки:
Не значительные потертости и царапины;
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139905
УКВ беспроводная микрофонная система
Характеристики
• Идеально подходит для видеожурналистики/внестудийного видеопроизводства, для видеосъемки на однообъективную цифровую зеркальную фотокамеру
• Звук телевизионного качества
• Тип генератора: PLL синтезированный генератор
• 48 УКВ каналов
• 6 часов непрерывной работы
• В комплекте всенаправленный мини-петличный микрофон
• Рабочий диапазон может достигать 100 м (без препятствий)
• Диапазон несущей частоты: 584 МГц — 608 МГц
• Амплитудно-частотная характеристика: 60 Гц-15 кГц +/- 3 дБ
• Вход: 3,5 мм
• Источник питания: Две батарейки типа АА (х2)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Не значительные потертости и царапины;
Комплектация: крепёж, петличка, кабель mini-jack 3.5 - mini-jack 3.5.;
Гарантия 90 дней.