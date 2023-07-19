Беспроводной микрофон Boya BY-WM4 Pro (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068653
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-07-19/01
Причина уценки:
отсутствуют: ветрозащита и адаптер для башмака. Коробка с повреждениями.
4 700 ₽
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Описание
Код товара: 133653
Тип микрофона: петличный
Механизм акустического преобразования: конденсаторный
Направленность: нет данных
Частотная характеристика: 35 Гц - 14 кГц
Низкочастотный фильтр: нет
Количество каналов: 1
Соотношение сигнал / шум: 84 дБ
Питание: 2 батарейки AАА
Подключение: джек 3.5 мм: кабель TRS и TRRS в комплекте
Комплектация: приемник, передатчик, петличный микрофон, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS, адаптер для башмака, жесткий чехол
Беспроводная система
Тип передачи: цифровая, GFSK
Рабочая частота: 2.4 ГГц
Число каналов: 1 / 2
Дальность действия: 60 метров (без препятствий и помех)
Передатчик
Выходная мощность: 3 мВт
Искажение (дисторсия): 0.05%
Питание: 2 батарейки AАА
Время работы: нет данных
Размеры: 70 х 45 х 35 мм
Вес: 47 г (без батареи)
Приемник
Питание: 2 батарейки AАА
Время работы: нет данных
Размеры: 70 х 45 х 35 мм
Вес: 47 г (без батареи)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: заводская (кроме: ветрозащиты и адаптера для башмака)
Гарантия 90 дней.