Беспроводная система Boya BY-WM4 Pro-К6, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
Код товара : УТ-00050416
Артикул : 1662
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
60
Тип передачи
цифровая, с частотной модуляцией GFSK
Рабочая частота
2.4 ГГц (2405 - 2478 МГц)
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Выходная мощность
3 мВт
Вес
10 г
Вес
47 г
Питание
2 батареи типа ААА
Питание
от передатчика (Plug-in)
Питание
от подключенного устройства
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
84
Макстимальная частотная характиристика, Гц
14000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
2 батареи типа ААА
Питание
от передатчика (Plug-in)
Питание
от подключенного устройства
Вес
10 г
Вес
47 г
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
10 г
Вес
47 г
Крепление антенны
Встроенная
Питание
2 батареи типа ААА
Питание
от передатчика (Plug-in)
Питание
от подключенного устройства
Описание
Boya BY-WM4 Pro-K6 - профессиональная модификация популярной 2.4G радиосистемы предназначена для работы с Android смарфтонами и планшетами имеющими порт Type-C. Новая модель получила улучшенные характеристики, а также расширенный комплект. Комплект K6 имеет два передатчика, что позволяет вести запись с двух источников одновременно.
Автономность работы
Передатчики BOYA BY-WM4 работают от батареек. Одного комплекта может хватить для непрерывного функционирования в течение трех часов. Передатчик радиосистемы может крепиться на поясе или в любом другом удобном месте
Основные характеристики
- Двухканальный беспроводной приёмник
- Открытый диапазон частот 2.4 ГГц
- Предназначен для работы с устройствами, оснащенными разъемом USB Type-C.
- Лёгкий и компактный
- Рабочий диапазон 60 м (без препятствий)
- Всенаправленный петличный микрофон в комплекте
- Жёсткий чехол в комплекте
- Питание передатчика – 2 батареи ААА, питание приемника: от подключенного устройства
Комплектация
- Передатчик (TX4 Pro) - 2 шт.
- Приёмник (RXU) - 1 шт.
- Петличный микрофон - 2 шт.
- Поролоновая ветрозащита - 2 шт.
- Микрофонный зажим-держатель (крокодильчик) - 2 шт.
- Жесткий кейс для хранения
- Инструкция на русском языке