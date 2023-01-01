Описание

Boya BY-WM4 Pro-K6 - профессиональная модификация популярной 2.4G радиосистемы предназначена для работы с Android смарфтонами и планшетами имеющими порт Type-C. Новая модель получила улучшенные характеристики, а также расширенный комплект. Комплект K6 имеет два передатчика, что позволяет вести запись с двух источников одновременно.

Автономность работы

Передатчики BOYA BY-WM4 работают от батареек. Одного комплекта может хватить для непрерывного функционирования в течение трех часов. Передатчик радиосистемы может крепиться на поясе или в любом другом удобном месте

Основные характеристики

Двухканальный беспроводной приёмник

Открытый диапазон частот 2.4 ГГц

Предназначен для работы с устройствами, оснащенными разъемом USB Type-C.

Лёгкий и компактный

Рабочий диапазон 60 м (без препятствий)

Всенаправленный петличный микрофон в комплекте

Жёсткий чехол в комплекте

Питание передатчика – 2 батареи ААА, питание приемника: от подключенного устройства

Комплектация