Boya BY-WM4 Pro-K5 — одна из модификаций популярной беспроводной радиосистемы BY-WM4 Pro. Эта модель специально разработана для работы с мобильными устройствами, оснащенными разъемом USB Type-C. У модели Pro-K5 появилась возможность выбора между моно и стерео режимом работы (при использовании 2-х передатчиков), в моделях Pro-K1 и Pro-K2 этой функции нет, они автоматически сводят оба канала в моно. Небольшой размер ресивера позволяет легко использовать BY-WM4 Pro-К5 даже в том случае, когда телефон установлен на стабилизаторе.