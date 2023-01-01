Беспроводная система Boya BY-WM4 Pro-K2, цифровая, 2.4 ГГц
Код товара : УТ-00039162
Артикул : 1612
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
60
Тип передачи
цифровая, GFSK
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Выходная мощность
3 мВт
Вес
47 г (без батареи)
Питание
2 батарейки AАА
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
84
Макстимальная частотная характиристика, Гц
14000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
2 батарейки AАА
Тип микрофона
Петличный
Вес
47 г (без батареи)
Комплектация
приемник, передатчик х2, петличный микрофон х2, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS, адаптер для башмака, жесткий чехол
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
47 г (без батареи)
Питание
2 батарейки AАА
Описание
Разработанный для видеооператоров с ограниченным бюджетом и любителей видеосъёмки, BY-WM4 Pro представляет собой двухканальный беспроводной микрофон нового поколения, с возможностью записи двух источников звука* прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.
Поскольку это цифровая система, важным фактором является задержка (latency) – у данного микрофона она находится на минимальномуровне. И приемник, и передатчик имеют разъемы для наушников, однако обратная связь от оператора к ведущему здесь не предусмотрена. В комплекте идет петличный микрофон (по качеству сравним с BY-M1).
В целом, это очень простая и достаточно компактная беспроводная система, в основном для любительского применения.