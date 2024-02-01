Описание

Код товара: 138122

Разработанный для видеооператоров с ограниченным бюджетом и любителей видеосъёмки, BY-WM4 Pro представляет собой двухканальный беспроводной микрофон нового поколения, с возможностью записи двух источников звука* прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

Поскольку это цифровая система, важным фактором является задержка (latency) – у данного микрофона она находится на минимальномуровне. И приемник, и передатчик имеют разъемы для наушников, однако обратная связь от оператора к ведущему здесь не предусмотрена. В комплекте идет петличный микрофон (по качеству сравним с BY-M1).

В целом, это очень простая и достаточно компактная беспроводная система, в основном для любительского применения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 (Потертости на корпусе)

Комплектация: Передатчики, приемник, петличка, чехол

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.