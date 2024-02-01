Беспроводная система Boya BY-WM4 Pro-K2, цифровая, 2.4 ГГц (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073122
Артикул : б/у-НМ 2024-02-01
Причина уценки:
Потертости на корпусе
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138122
Разработанный для видеооператоров с ограниченным бюджетом и любителей видеосъёмки, BY-WM4 Pro представляет собой двухканальный беспроводной микрофон нового поколения, с возможностью записи двух источников звука* прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.
Поскольку это цифровая система, важным фактором является задержка (latency) – у данного микрофона она находится на минимальномуровне. И приемник, и передатчик имеют разъемы для наушников, однако обратная связь от оператора к ведущему здесь не предусмотрена. В комплекте идет петличный микрофон (по качеству сравним с BY-M1).
В целом, это очень простая и достаточно компактная беспроводная система, в основном для любительского применения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 (Потертости на корпусе)
Комплектация: Передатчики, приемник, петличка, чехол
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.