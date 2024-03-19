Беспроводная система Boya BY-WM4 Pro-К1, цифровая, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074227 Артикул : б/у-НМ 2024-03-19

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 5 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139227 РЧ модуляция: GFSK (Гауссова частотная манипуляция) Частотный диапазон: 2,4ГГц (2405-2478МГц) Частотная характеристика: 35Гц-14КГц±3дБ Сигнал/Шум: 84дБ или более Искажение: 0,05% или менее (32Ω, 1КГц, 65мВт выход) РЧ выходной уровень: 3мВт Выходной уровень в наушнике: 32Ω, 65мВт Чувствительность приема: -90 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц Аудиоразъем: 3,5мм мини-Джэк Рабочий диапазон: 60м (без препятствий) Требования к питанию: 3В DC (две батарейки типа ААА) Потребляемая мощность: Передатчик: 3В/70мА Приёмник: 3В/ 70мА Размеры: Приёмник: 45х70х35 мм Передатчик: 45х70х35 мм Вес: Приёмник: 47г Передатчик: 47г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 4 Комплектация: полная заводская Гарантия 90 дней.

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