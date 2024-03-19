Беспроводная система Boya BY-WM4 Pro-К1, цифровая, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074227
Артикул : б/у-НМ 2024-03-19
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
5 900 ₽
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Описание
Код товара: 139227
РЧ модуляция: GFSK (Гауссова частотная манипуляция)
Частотный диапазон: 2,4ГГц (2405-2478МГц)
Частотная характеристика: 35Гц-14КГц±3дБ
Сигнал/Шум: 84дБ или более
Искажение: 0,05% или менее (32Ω, 1КГц, 65мВт выход)
РЧ выходной уровень: 3мВт
Выходной уровень в наушнике: 32Ω, 65мВт
Чувствительность приема: -90 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
Аудиоразъем: 3,5мм мини-Джэк
Рабочий диапазон: 60м (без препятствий)
Требования к питанию: 3В DC (две батарейки типа ААА)
Потребляемая мощность: Передатчик: 3В/70мА
Приёмник: 3В/ 70мА
Размеры: Приёмник: 45х70х35 мм
Передатчик: 45х70х35 мм
Вес: Приёмник: 47г
Передатчик: 47г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.
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