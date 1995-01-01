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Беспроводная система Boya BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C (уцененный)

  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
  • BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
Код товара:УТ-00088812
Артикул:1707 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.

Особенности

  • 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система
  • Миниатюрная и портативная
  • Совместима с мобильными устройствами
  • Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°
  • Возможность активации функции шумоподавления
  • Не требует настройки, сопряжение производится автоматически
  • Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации
  • Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы
  • Рабочий диапазон 50 м

Технические характеристики

  • Тип трансмиссии 2,4 ГГц
  • Диаграмма направленности Всенаправленная
  • Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц
  • Сигнал/Шум 77 дБ
  • Чувствительность -42 дБ
  • Частота дискретизации 48 кГц
  • Динамический диапазон 16 Бит
  • Дальность передачи 50 м (без препятствий)
  • Выходная мощность РЧ 6 дБ
  • Время работы аккумулятора TX 10 часов
  • Ёмкость аккумулятора 95 мАч
  • Зарядный порт USB-C
  • Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм
  • RXU/RXD: 46х26,2х10 мм
  • Вес TX: 8,5 г
  • RXU/RXD: 5 г

Комплектация

  • BY-WM3T2-TX передатчик х2
  • BY-WM3T2-RXU приёмник х1
  • USB-C зарядный кабель х2
  • Поролоновая ветрозащита х2