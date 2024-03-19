Беспроводная система Boya BY-WM3T1-U 2,4ГГц, цифровая, USB-C (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074229 Артикул : б/у-НМ 2024-03-19

<





>

Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации, потёртости 3 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139229 Цвет товара черный

Тип беспроводной микрофон

Тип микрофона конденсаторный

Назначение для смартфона/планшета

Конструкция микрофона встраиваемый, петличный (клипса)

Диаграмма направленности микрофона круговая

Чувствительность -42 дБ

Питание встроенный аккумулятор, фантомное

Разъем микрофона USB Type-C

Особенности шумоподавление

Вес 70 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Комплектация:

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.