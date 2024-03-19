Беспроводная система Boya BY-WM3T1-U 2,4ГГц, цифровая, USB-C (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074229
Артикул : б/у-НМ 2024-03-19
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139229
Цвет товара черный
Тип беспроводной микрофон
Тип микрофона конденсаторный
Назначение для смартфона/планшета
Конструкция микрофона встраиваемый, петличный (клипса)
Диаграмма направленности микрофона круговая
Чувствительность -42 дБ
Питание встроенный аккумулятор, фантомное
Разъем микрофона USB Type-C
Особенности шумоподавление
Вес 70 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Комплектация:
Гарантия 90 дней.