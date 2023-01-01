BOYA BY-WM3T1 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T1 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.