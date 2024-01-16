Беспроводная система Boya BY-WM3T1-U 2,4ГГц, цифровая, USB-C
Код товара:УТ-00061163
Артикул:1706
Товар не найден
Характеристики
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерUSB тип C
Запись звукаМоно
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
BOYA BY-WM3T1 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T1 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.
Особенности
- 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система
- Миниатюрная и портативная
- Совместима с мобильными устройствами
- Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°
- Возможность активации функции шумоподавления
- Не требует настройки, сопряжение производится автоматически
- Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации
- Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы
- Рабочий диапазон 50 м
Технические характеристики
- Тип трансмиссии 2,4 ГГц
- Диаграмма направленности: всенаправленная
- Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц
- Сигнал/Шум 77 дБ
- Чувствительность -42 дБ
- Частота дискретизации 48 кГц
- Динамический диапазон 16 Бит
- Дальность передачи 50 м (без препятствий)
- Выходная мощность РЧ 6 дБ
- Время работы аккумулятора TX 10 часов
- Ёмкость аккумулятора 95 мАч
- Зарядный порт USB-C