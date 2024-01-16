Беспроводная система Boya BY-WM3T1-U 2,4ГГц, цифровая, USB-C

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Код товара: УТ-00061163 Артикул: 1706 Код товара: УТ-00061163 Артикул: 1706 Направленность Всенаправленный Штекер USB тип C Запись звука Моно Тип микрофона Беспроводная система Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Направленность Всенаправленный Штекер USB тип C Запись звука Моно Тип микрофона Беспроводная система Описание BOYA BY-WM3T1 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T1 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей. Особенности 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система

Миниатюрная и портативная

Совместима с мобильными устройствами

Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°

Возможность активации функции шумоподавления

Не требует настройки, сопряжение производится автоматически

Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации

Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы

Рабочий диапазон 50 м Технические характеристики Тип трансмиссии 2,4 ГГц

Диаграмма направленности: всенаправленная

Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц

Сигнал/Шум 77 дБ

Чувствительность -42 дБ

Частота дискретизации 48 кГц

Динамический диапазон 16 Бит

Дальность передачи 50 м (без препятствий)

Выходная мощность РЧ 6 дБ

Время работы аккумулятора TX 10 часов

Ёмкость аккумулятора 95 мАч

Зарядный порт USB-C Видео Наш обзор

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