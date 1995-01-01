Boya BY-WM3T-U2 — это ультракомпактная беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, идеально подходящая для создания контента, прямых трансляций, видеоблогов и различных других приложений. Он оснащен двумя передатчиками и одним приемником USB-C, что обеспечивает совместимость с телефонами, планшетами и другими устройствами USB-C. Кроме того, приемник USB-C может питать устройства и заряжать их на лету, используя прилагаемый чехол для дополнительного удобства.