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Беспроводная система Boya BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning (уцененный)

  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
Код товара:УТ-00083889
Артикул:1749 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Boya BY-WM3T-D2 — это ультракомпактная беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, идеально подходящая для создания контента, прямых трансляций, видеоблогов и различных других приложений. Он оснащен двумя передатчиками и одним приемником iOS Lightning.

Характеристики:
Передатчик и Приемник:

  • Тип трансмиссии — цифровая частота 2,4 ГГц
  • Модуляция — GFSK
  • Полярный Узор — Всенаправленный
  • Антенна — Керамическая антенна
  • Рабочий Диапазон — До 100 м (без препятствий)
  • Выходная мощность радиочастотного сигнала — ＜10 дБм
  • Искажение — ≤0.1%
  • Частотная характеристика — 20 Гц-20 кГц
  • Чувствительность — -40 дБ±2 (1 В/Па)
  • Частота дискретизации — 48 кГц
  • Скорость передачи данных — 16 бит
  • Отношение сигнал/шум — 85 дБ
  • Аудиовыход — Встроенный микрофонный капсюль
  • Аудиовыход — RXD: цифровой выход iOS Lightning
  • Требования к питанию — TX / RX35: встроенный литий-ионный аккумулятор, порт зарядки USB-C RXD
  • Емкость аккумулятора TX — 95 мАч
  • Время автономной работы TX — Приблизительно 10 часов
  • Время зарядки TX — Приблизительно. 2 часа
  • Вес — Tx: 9,5 г; RXU: 6 г
  • Размеры — Диаметр:53.0*18.4*16.8 мм/RXU: 47.4×26.6×11.6 мм
  • Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃
  • Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃

Чехол Для Зарядки:

  • Емкость аккумулятора — 600 мАч
  • Время зарядки — Примерно через 2 часа
  • Разъем Для зарядки — Порт USB-C
  • Вес — 74,5 г
  • Размеры — 65,8*52,8*72 мм
  • Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃
  • Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃

Комплектация:

  • Передатчик BY-WM3T-TX - 2 шт
  • Приемник BY-WM3T-RXD - 1 шт
  • Чехол Для зарядки BY-WM3T-CC - 1 шт
  • Кабель для зарядки USB-C - 1 шт
  • Поролоновая ветрозащита - 2 шт
  • Чехол - 1 шт