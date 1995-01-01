Беспроводная система Boya BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning (уцененный)
Код товара:УТ-00083889
Артикул:1749 (у)
Товар не найден
Описание
Boya BY-WM3T-D2 — это ультракомпактная беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, идеально подходящая для создания контента, прямых трансляций, видеоблогов и различных других приложений. Он оснащен двумя передатчиками и одним приемником iOS Lightning.
Характеристики:
Передатчик и Приемник:
- Тип трансмиссии — цифровая частота 2,4 ГГц
- Модуляция — GFSK
- Полярный Узор — Всенаправленный
- Антенна — Керамическая антенна
- Рабочий Диапазон — До 100 м (без препятствий)
- Выходная мощность радиочастотного сигнала — ＜10 дБм
- Искажение — ≤0.1%
- Частотная характеристика — 20 Гц-20 кГц
- Чувствительность — -40 дБ±2 (1 В/Па)
- Частота дискретизации — 48 кГц
- Скорость передачи данных — 16 бит
- Отношение сигнал/шум — 85 дБ
- Аудиовыход — Встроенный микрофонный капсюль
- Аудиовыход — RXD: цифровой выход iOS Lightning
- Требования к питанию — TX / RX35: встроенный литий-ионный аккумулятор, порт зарядки USB-C RXD
- Емкость аккумулятора TX — 95 мАч
- Время автономной работы TX — Приблизительно 10 часов
- Время зарядки TX — Приблизительно. 2 часа
- Вес — Tx: 9,5 г; RXU: 6 г
- Размеры — Диаметр:53.0*18.4*16.8 мм/RXU: 47.4×26.6×11.6 мм
- Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃
- Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃
Чехол Для Зарядки:
- Емкость аккумулятора — 600 мАч
- Время зарядки — Примерно через 2 часа
- Разъем Для зарядки — Порт USB-C
- Вес — 74,5 г
- Размеры — 65,8*52,8*72 мм
- Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃
- Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃
Комплектация:
- Передатчик BY-WM3T-TX - 2 шт
- Приемник BY-WM3T-RXD - 1 шт
- Чехол Для зарядки BY-WM3T-CC - 1 шт
- Кабель для зарядки USB-C - 1 шт
- Поролоновая ветрозащита - 2 шт
- Чехол - 1 шт