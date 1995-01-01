Беспроводная система Boya BY-WM3T-D2, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning (уцененный)

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Код товара: УТ-00083889 Артикул: 1749 (у) Код товара: УТ-00083889 Артикул: 1749 (у) Boya BY-WM3T-D2 — это ультракомпактная беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, идеально подходящая для создания контента, прямых трансляций, видеоблогов и различных других приложений. Он оснащен двумя передатчиками и одним приемником iOS Lightning. Товар не найден Задать вопрос Описание Boya BY-WM3T-D2 — это ультракомпактная беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, идеально подходящая для создания контента, прямых трансляций, видеоблогов и различных других приложений. Он оснащен двумя передатчиками и одним приемником iOS Lightning. Характеристики:

Передатчик и Приемник: Тип трансмиссии — цифровая частота 2,4 ГГц

Модуляция — GFSK

Полярный Узор — Всенаправленный

Антенна — Керамическая антенна

Рабочий Диапазон — До 100 м (без препятствий)

Выходная мощность радиочастотного сигнала — ＜10 дБм

Искажение — ≤0.1%

Частотная характеристика — 20 Гц-20 кГц

Чувствительность — -40 дБ±2 (1 В/Па)

Частота дискретизации — 48 кГц

Скорость передачи данных — 16 бит

Отношение сигнал/шум — 85 дБ

Аудиовыход — Встроенный микрофонный капсюль

Аудиовыход — RXD: цифровой выход iOS Lightning

Требования к питанию — TX / RX35: встроенный литий-ионный аккумулятор, порт зарядки USB-C RXD

Емкость аккумулятора TX — 95 мАч

Время автономной работы TX — Приблизительно 10 часов

Время зарядки TX — Приблизительно. 2 часа

Вес — Tx: 9,5 г; RXU: 6 г

Размеры — Диаметр:53.0*18.4*16.8 мм/RXU: 47.4×26.6×11.6 мм

Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃

Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃ Чехол Для Зарядки: Емкость аккумулятора — 600 мАч

Время зарядки — Примерно через 2 часа

Разъем Для зарядки — Порт USB-C

Вес — 74,5 г

Размеры — 65,8*52,8*72 мм

Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃

Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃ Комплектация: Передатчик BY-WM3T-TX - 2 шт

Приемник BY-WM3T-RXD - 1 шт

Чехол Для зарядки BY-WM3T-CC - 1 шт

Кабель для зарядки USB-C - 1 шт

Поролоновая ветрозащита - 2 шт

Чехол - 1 шт Видео Наш обзор

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