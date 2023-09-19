Описание

Код товара: 135249

BY-WM3 — это 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система и комплексное решение для идеально чёткой записи звука. Он совместим с большинством смартфонов, планшетов, DSLR камер, любительских видеокамер, ПК и т. д. Чехол для зарядки может заряжать передатчики и приёмники в любом месте, что позволяет продлить время их работы, а он сам заряжается через порт USB-C. Имея лёгкий портативный корпус, BY-WM3 предназначен для видеооператоров, создателей контента и заядлых влогеров.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 (Незначительные потертости)

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения