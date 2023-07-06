Беспроводной микрофон Boya BY-WM3D для Apple (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00068443
Артикул : б/у-НМ 2023-07-06
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации
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Описание
Код товара: 133443
Тип
микрофонный комплект
Тип микрофона конденсаторный
Назначение для смартфона/планшета
Конструкция микрофона петличный (клипса), подвесной
Диаграмма направленности микрофона круговая
Отношение сигнал/шум 75 дБ
Питание встроенный аккумулятор, по USB
Разъем микрофона Lightning, mini jack 3.5 mm
Материал корпуса пластик
Вес 350 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.