Беспроводная система Boya BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS (уцененный)
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Описание
Boya BY-W4 — это беспроводная микрофонная система, которая обеспечивает качество вещания и надежную работу с чистым, четким звуком. Благодаря четырем каналам она идеально подходит для интервью с участием нескольких человек, живых выступлений, прямой трансляции, конференций, панельных дискуссий и других сюжетов.
4-канальная беспроводная система, удивительно простая в использовании
Беспроводная система BY-W4 позволяет использовать до четырех микрофонов одновременно, что делает ее идеальной для групповых презентаций, конференций или интервью.
Звук невероятного качества
Благодаря высококачественному встроенному всенаправленному микрофону, BY-W4 обеспечивает четкое и детализированное звучание.
Компактная и легкая
Передатчик со встроенным микрофоном весит всего 13 г и не привлекает внимания на одежде: его размеры (вместе с клипсой) составляют всего 5.9 х 1.8 х 1 см.
Два выходных кабеля 3.5 мм для максимальной совместимости и гибкости
В комплекте идет 2 кабеля: 3.5 мм TRRS – гарнитурный выход для смартфонов, планшетов и ноутбуков с комбинированным аудиоразъемом, и 3.5 TRS – для фото- и видеокамер, портативных рекордеров и другой звукозаписывающей техники.
Мониторинг звука в режиме реального времени
В комплекте идет кабель-разветвитель, который позволяет подключить к системе наушники для мониторинга качества звука.
Для записи звука на улице в комплекте идет 4 ворсовых ветрозащиты, которые эффективно подавляют помехи от ветра.
Комплектация:
- Передатчик со встроенным микрофоном BY-W4 - 4 шт.
- Приемник BY-W4 - 1 шт.
- 3.5 мм выходной кабель TRRS-TRS для камер - 1 шт.
- 3.5 мм выходной кабель TRRS-TRRS для смартфонов - 1 шт.
- 3.5 мм TRRS разветвитель - 1 шт.
- Кабель для зарядки USB-C - 3 шт.
- Ветрозащита меховая - 4 шт.
- Чехол для переноски - 1 шт.